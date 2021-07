‘Reconstruindo VR’ atende nove bairros de Volta Redonda

Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), através do projeto “Reconstruindo VR”, vem avançando na limpeza e manutenção da cidade. Nesta semana, as equipes da pasta já realizaram serviços de capina, roçada e retirada de entulhos em vias públicas de nove bairros de Volta Redonda. Os trabalhos atenderam o Jardim Belvedere, Água Limpa, Aterrado, Vila Mury, Roma, Vila Rica, Casa de Pedra, Açude e Colina. A subsecretária de Infraestrutura, Poliana Gama, pediu a contribuição da população na manutenção das vias públicas limpas.

“Os serviços tiveram início na segunda-feira (26). Já fizemos a limpeza no canteiro do Jardim Belvedere; capina na Rua Visconde do Rio Branco, na Água Limpa; na Rua 539A, no Aterrado; roçada no Roma, próximo à Casa de Custódia; Vila Rica; na Praça Oscar Cardoso, na Casa de Pedra; na Escola Municipal Mário Villani, no Açude II; próximo ao Hospital São João Batista, além da Vila Mury. Infelizmente ainda existe o desrespeito e há o descarte irregular de lixo e entulho. Nós retiramos e logo em seguida já está sujo”, lamentou Poliana.

O “Reconstruindo VR” foi lançado pela atual administração municipal em março, e visa recuperar as vias e praças da cidade realizando serviços de limpeza, roçada, capina, retirada de entulhos, poda de árvores, entre outras ações. A ação, que é realizada diariamente no município, já atendeu mais de 80 bairros.Fotos: Divulgação/Secom PMVR