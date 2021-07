Volta Redonda já vacinou 73 mil pessoas contra a gripe

Município recebeu mais quatro mil doses para abastecer as 46 Unidades de Saúde, qualquer pessoa acima de seis meses de idade pode se vacinar

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), já imunizou 73 mil pessoas contra gripe (Influenza), incluindo grupos prioritários da campanha de vacinação. O Ministério da Saúde ampliou recentemente a imunização para qualquer pessoa acima de seis meses de idade.

Nesta segunda-feira (26), o município recebeu mais quatro mil doses do Governo Federal para dar continuidade à imunização. A aplicação da vacina contra a gripe acontece em todas as 46 Unidades de Saúde (UBS e UBSF), no horário de 08h às 16h. É necessário apresentar um documento de identidade e o comprovante de residência.

O intervalo entre a vacina de gripe e da Covid-19 é de no mínimo 15 dias, quem já tomou as duas doses contra a Covid – em especial os idosos acima de 60 anos– devem se vacinar. O coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, Carlos Vasconcellos, alerta que no inverno as pessoas mesmo estando vacinadas devem manter os ambientes com ventilação natural, evitando aglomerações em locais fechados.

“Para evitar doenças, como a gripe ou a Covid, mesmo estando vacinado, as pessoas devem manter os ambientes com ventilação natural, com janelas abertas; se agasalhando bem e evitando aglomerações em locais fechados”, disse o médico sanitarista.

Vasconcellos ainda fez um alerta para o uso indispensável de máscara e atualização da caderneta de vacinas. “A máscara pode, não só, proteger contra o vento gelado como evitar essas doenças. As pessoas também devem manter as vacinas em dia e, em caso de sintomas, não tenha receio procure atendimento médico para avaliar a realização de exames”, pontuou o coordenador da Vigilância em Saúde.