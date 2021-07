Covid-19: Pinheiral recebe 672 novas doses de vacinas

Vacinando pessoas sem comorbidades a partir de 39 anos, município ainda aguarda entrega de uma remessa maior para atender nova faixa etária

Na manhã desta quarta-feira (28), a Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Departamento de Vigilância em Saúde, recebeu uma nova remessa de vacinas com 360 doses da Coronavac, que serão utilizadas para administração da primeira e segunda dose, 102 doses da Pfizer para aplicação da segunda dose e 210 da AstraZeneca, que serão manuseadas para segunda dose. Vale ressaltar que a aplicação da vacina é realizada mediante agendamento prévio efetuado pelas Unidades de Saúde via telefone.

De acordo com o secretário de Saúde, Everton Alvim, é esperado que sejam entregues um maior quantitativo de doses para possibilitar o avanço na faixa etária da campanha de vacinação, que atualmente imuniza pessoas sem comorbidades a partir de 39 anos.

Pessoas que ainda não possuem cadastro nas Unidades de Saúde do seu bairro ou mudaram de endereço recentemente, devem regularizar a situação para que as equipes entrem em contato para agendamento e recebimento da vacina.