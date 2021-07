Dia dos Avós comemorado em grande estilo

Frequentadores do Centro Integrado da AAP-VR recebidos com muito carinho e amor

Os associados e visitantes que estiveram no Centro Integrado da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, no dia 26 de julho, tiveram um dia todo especial. Aproveitando as comemorações pelo Dia dos Avós, os funcionários e parceiros convidados receberam a todos com muito carinho e amor. Os idosos foram recepcionados com música ao vivo, ao som do violino e do tecladista do Coral Alvorada da AAP-VR, Márcio Silva Rodrigues. Também participaram de sorteios, ganharam brindes e se divertiram a valer.

Depois de ficarem reclusos em casa, por causa da pandemia, os avós mereciam mesmo um dia especial. Por isso, a AAP-VR se juntou com o Laboratório Diagnolab, com a Radiovida e com a Drogaria Retiro para proporcionar momentos e serviços especiais. Assim, cada um que passou por lá conferiu a pressão arterial, fez exame de colesterol, medição de grau, exame de glicemia e auriculoterapia. A ótica Focus Visão ofereceu brindes e realizou exames de grau, grátis.

O 26 de julho foi escolhido para comemorarmos o Dia dos Avós por ser também o dia de Santa Ana e São Joaquim, pais de Maria e avós de Jesus Cristo.

“O amor e a sabedoria dos avós são bênçãos que tornam nossas vidas melhores! E, para nós, da AAPVR, é um dia mais que especial. Por isso, fizemos questão de retribuir um pouco aos avós o amor que conforta, o sorriso que acalma e o carinho que embala o coração de todos”, afirmou o presidente Ubirajara Vaz.