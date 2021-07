A equipe de enfermagem da Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa recebeu o projeto Capacita Coren-RJ na última terça-feira, dia 27, no Centro de Estudos do hospital. A capacitação teve como foco orientar e treinar os profissionais para suporte de vida e posicionamento de máscara laríngea em pacientes com Covid-19.

Essa foi a primeira vez que a iniciativa, promovida pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, aconteceu em Barra Mansa. Segundo a gerente de Enfermagem da Santa Casa, Rosimere Cardoso, essa ação de aperfeiçoamento é ainda mais importante neste momento. E corrobora com as medidas preventivas adotadas pela Santa Casa, no combate ao coronavírus, desde o início da pandemia.

– Um dos processos de trabalho do enfermeiro é ensinar. E esse processo abrange desde a formação até a capacitação no ambiente de trabalho. Desta forma, o Coren, acreditando na orientação e qualificação do profissional, ofereceu treinamento sobre Suporte Básico de Vida (BLS), Suporte Avançado de Vida (ACLS) e Posicionamento de Máscara Laríngea para 50 profissionais da área – explicou a gerente.

O objetivo do Capacita Coren-RJ é atualizar a equipe, a fim de oferecer assistência cada vez mais qualificada para os pacientes. Consagrado projeto educativo do conselho, ele é um dos mais populares em educação em saúde do Estado do Rio de Janeiro. E hoje também é o maior curso gratuito da classe no Brasil.

– Esta atividade ofereceu treinamento para a categoria e foi ministrado por mim e pelas doutoras Deyse Santoro e Lilian Behring. Este é o primeiro treinamento em Barra Mansa e seguiu todas as normas de biossegurança determinadas para a pandemia – afirmou a conselheira que atua na região do Médio Paraíba, a doutora Miriam Salles.

O programa oferece gratuitamente à categoria cursos, oficinas e palestras com certificação e temáticas atualizadas e relevantes para o exercício ético e legal da enfermagem. Os cursos são ministrados por enfermeiros especialistas, mestres, doutores e PHDs, e os temas das disciplinas priorizam a aplicação prática do conhecimento, com o objetivo de evitar negligência, imprudência ou imperícia no exercício profissional de enfermagem, auxiliando a garantia da qualidade do atendimento prestado à saúde da população.