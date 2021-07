Homem com mandado de prisão é preso em Resende

Um homem, com mandado de prisão expedido pela Justiça foi preso na terça-feira, por policiais militares na Rua 2, no bairro Morada da Barra, em Resende. Segundo policiais militares, um dos homicídios praticado pelo suspeito seria contra um jovem, de 20 anos, no dia 25 de março deste de 2021.

Na ocasião, a vítima foi espancada até a morte. O corpo foi encontrado na Rua 17, no mesmo bairro onde foi preso. O companheiro da vítima disse que estava realizando furtos para bancar o seu vício por drogas. O homem foi preso e levado para a Delegacia de Polícia, de Resende.