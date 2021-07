Homem é preso após furtar carro e ser perseguido em Volta Redonda

Um homem, de 45 anos, foi preso na terça-feira, após furtar um veículo de um homem, de 48 anos, na Rua 31-A, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

Após cometer o furto, o dono do carro ligou para o seu filho que seguia ao encontro do pai, quando deparou com o carro em sentido contrário. O jovem, de 23 anos, fez o contorno e começou a perseguir o suspeito que abandonou o veículo na Rodovia do Contorno e saiu em disparada.

O jovem correu e conseguiu deter o suspeito até a chegada dos policiais militares. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.