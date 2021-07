Policiais militares apreenderam no fim da noite de terça-feira (27) um revólver com seis munições após trocarem tiros com um suspeito em Barra Mansa. O confronto ocorreu na Rua João Afonso Borges, no bairro Vila Independência. O homem conseguiu escapar, mas já está identificado. Ele tem 35 anos.

Agentes faziam patrulhamento pelo local quando flagraram o suspeito com a arma em uma das mãos. Ao ver a guarnição, ele correu e atirou contra os policiais. Os agentes revidaram, mas ninguém foi atingido. O suspeito conseguiu fugir pulando um muro e correndo para uma área de mata da localidade, não sendo encontrado.

Durante a fuga, ele deixou cair no chão a arma, calibre 32, com quatro munições do mesmo calibre e duas calibre 765. O revólver e as munições foram levados para a delegacia de polícia da cidade. No momento desta publicação, o suspeito ainda não havia sido localizado. Foto: Polícia Militar