Polícia Militar prende suspeitos com arma e drogas na Ponte Alta

Policiais militares prenderam na terça-feira, dois homens com arma e drogas, na Rua Luxemburgo, na Ponte Alta, em Volta Redonda.

Os agentes obtiveram informação sobre traficantes da Rua Luxemburgo (Volta Redonda) e do bairro Paraíso de Cima (Barra Mansa) que estariam planejando a invasão do reduto dos traficantes do Borelzinho, na região do bairro Minerlândia, em Volta Redonda.

Os agentes fizeram um cerco a um Fiat Uno Branco, onde prenderam os suspeitos com um revólver calibre 38, um coldre e cinco munições. Eles alegaram que estavam armados por causa da guerra com traficantes do Borelzinho.

Os dois disseram aos agentes, onde estavam escondidos 32 tambores e 23 pinos de cocaína, além dos celulares dos suspeitos. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Volta Redonda onde os suspeitos ficaram presos.

BRIGA POR TRÁFICO DE DROGAS – Na semana passada um bebê, de apenas 2 anos, vítima de bala perdida, e um jovem, de 23 anos, que seria o alvo dos disparos, morreram durante confronto entre traficantes na localidade.