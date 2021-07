Imunização acontecerá entre 17h e 21h, em três polos: Policlínica Manejo; Clínica da Família; e USF Paraíso

A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue com o Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19. Uma das etapas importantes implantadas pelo governo municipal foi a imunização no horário estendido, que ocorre entre 17h e 21h, geralmente, às quartas-feiras. Nesta quarta, dia 28 de julho, haverá mais uma edição do horário estendido no enfrentamento ao novo coronavírus em três polos: Policlínica Manejo; Clínica da Família; e USF Paraíso. Esta etapa de primeira dose é destinada à população geral com mais de 35 anos, que está dentro ou fora da área de cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF-postos) e não consegue ir até os polos de imunização no horário de expediente.

Para esta etapa, que serão disponibilizadas 800 doses das vacinas anticovid, não há necessidade de agendamento. Os munícipes devem apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS (quem tiver).

O prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, enfatizou que a cidade está cada vez mais protegida contra o vírus, que possui alto índice de mortalidade.

— Resende segue muito empenhada na luta contra o novo coronavírus. Nesta segunda-feira, dia 26 de julho, a Prefeitura divulgou novo calendário de vacinação, que envolve a aplicação de primeira e segunda doses, estando sujeito a mudanças no decorrer da semana, em virtude da chegada de novas doses e de outros fatores. Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal, haverá vacinação no horário estendido, das 17h às 21h, em algumas unidades, buscando alcançar uma camada da população que não consegue ir até os polos de imunização durante o horário de expediente. O município já ultrapassou a marca de 70% da população vacinável com a primeira dose aplicada e dose única. É fundamental lembrar que, mesmo após a vacinação, todos devem continuar seguindo as medidas de segurança sanitária, tais como: uso de máscaras de proteção; higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%; e distanciamento social adequado – frisa.

Atualmente, o cadastro para a vacinação contra a doença está aberto para a população geral a partir de 30 anos de idade, que reside fora da área de Estratégia da Saúde da Família (ESF), no site institucional da Prefeitura (www.resende.rj.gov.br). A resposta do cadastro com o agendamento para a imunização contra o novo coronavírus deve ser aguardada, pois a confirmação não ocorre de imediato em razão da relação de pessoas com a faixa etária existente e o número de doses da vacina entregues, gradualmente, pelo governo federal. As pessoas com menos de 30 anos de idade devem aguardar a abertura do cadastro para a faixa etária correspondente. Já os moradores, que possuem cobertura da Estratégia Saúde da Família, não precisam se cadastrar. Em regra, este público deve esperar a divulgação da sua faixa etária para se dirigir ao posto de saúde.