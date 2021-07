Campanha ‘Aquece o próximo como a ti mesmo’ conta com três pontos de entrega no município: Estádio da Cidadania, Prefeitura e Subprefeitura

A Prefeitura de Volta Redonda iniciou nesta quarta-feira, dia 28, a campanha “Aquece o próximo como a ti mesmo” para arrecadação de agasalhos, cobertores e mantas, que serão doados às pessoas em situação de rua.

Há três pontos de coleta no município para entrega dos materiais: na entrada do Estádio da Cidadania, entrada da Prefeitura de Volta Redonda ou na Subprefeitura, no bairro Retiro, no horário das 8h às 18h.

As pessoas que não puderem entregar a doação nos pontos de coleta podem fazer contato pelos telefones: (24) 3339-9055 ou 3339-9056 e informar o endereço para busca dos materiais.

Rede de apoio à população em situação de vulnerabilidade

Em Volta Redonda há o Serviço de Abordagem Social, que trabalha das 8h às 20h, de segunda a domingo em atendimento às pessoas em situação de rua com o objetivo de acolhê-las e encaminhar para o Centro Pop (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua Uhady Nasr), localizado no bairro Aterrado.

Esta unidade é referência para a pessoa que se encontra em situação de rua. O local oferece higiene pessoal, café da manhã, almoço e café da tarde, além de guarda-pertences, encaminhamentos para retirada de documentos, serviços de saúde, entre outros.

Volta Redonda ainda possui o Abrigo Municipal Seu Nadim. Revitalizado recentemente, conta com 25 vagas, sendo 20 para homens e cinco para mulheres. Atualmente, o município firmou ainda uma parceria com o SOS Casa de Passagem que oferece diariamente 16 vagas para pernoite.