Programa do Governo do Estado, reformulado pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado, começará com os alunos da Faetec

Incentivar a prevenção às drogas e o combate à violência tem sido um dos trabalhos do deputado federal Delegado Antonio Furtado. Ampliar esse cuidado para todo o estado fez com que participasse diretamente da reformulação do programa “Despertar: Sou feliz sem drogas e sem violência”, desenvolvido pelo Governo do Rio de Janeiro. Para acertar os últimos detalhes das premiações que serão destinadas aos alunos participantes do projeto, o parlamentar visitou hoje (28/07) o setor de Imprensa Oficial do Estado, em Niterói, que será responsável pela impressão dos livros com redações sobre o tema, para conversar com a presidente Cristina Batista e com o diretor industrial Jeferson Woldaynsky.

– Com a pandemia, o número de usuários de drogas aumentou significativamente. Não podemos deixar de nos preocupar com nossos jovens. O Projeto “Despertar” é uma maneira de trabalharmos a conscientização e a prevenção em todo o Estado. Vamos começar pelas unidades da Faetec, o que vai provocar um impacto positivo em, aproximadamente, 30 mil alunos – explicou o parlamentar.

Dividido em etapas, o projeto “Despertar: Sou feliz sem drogas e sem violência” vai contar com atividades de abordagem pedagógica sobre os males das drogas a partir das palestras de especialistas e autoridades de várias áreas, como policiais civis, policiais militares, médicos, professores e diretores de escola. Ao final do programa, os alunos serão convidados a participar de um concurso relacionado ao tema, onde as 50 melhores redações serão publicadas em livro, dentre as quais 15 serão transformadas em podcasts gravados pela Rádio Roquette Pinto, além de prêmios.

– A impressão desse livro é muito positiva. Entendemos que é possível atuarmos junto nesse projeto e contribuir com a confecção desse material que servirá como premiação, mas também de incentivo ao não uso de drogas – declarou a presidente ao lembrar que, para a formalização da parceria, será necessário um termo de cooperação entre a Faetec e a Imprensa Oficial.

Desenvolvido para funcionar de maneira remota, o trabalho de prevenção está previsto para começar a funcionar no próximo mês, paralelo às aulas ministradas nas unidades da Faetec de todo o Estado.

– Nosso objetivo maior é evitar que a nossa juventude se perca nas drogas, por isso esse esforço coletivo para que o projeto comece a funcionar assim que as aulas forem retomadas no próximo mês. Agradeço ao governador Cláudio Castro a dedicação e o apoio com a liberação das equipes técnicas do governo para o início desse trabalho – falou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.