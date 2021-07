Resende recebe novo lote de vacina contra a covid-19

Neste lote estão incluídas 1.030 doses da vacina Coronavac para a primeira aplicação e 1.030 do mesmo imunizante para a segunda dose. Também foram entregues 1.210 doses da vacina AstraZeneca para a segunda aplicação de pessoas já vacinadas e Resende ainda recebeu 600 doses do imunizante Pfizer-BioNTech para a primeira dose.

-Novamente a equipe da Secretaria Municipal de Saúde foi até Barra Mansa receber o novo lote para prosseguir com a campanha de vacinação contra a Covid-19 que vem avançando em Resende. Ontem, dia 27, atingimos a marca de 100 mil doses aplicadas, entre a primeira, segunda e dose única. Esta marca foi possível graças ao trabalho ágil e responsável da administração municipal com a campanha de vacinação, seguindo os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Mas mesmo com as duas doses, a população deve manter os cuidados como uso correto da máscara, higienização das mãos e distanciamento social – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.