Smac vai reabrir parcialmente Cras Santa Cruz na segunda-feira

Espaço será compartilhado com a unidade de saúde, que entrará em reforma

O secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, informou nesta terça-feira, dia 27, que o Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do bairro Santa Cruz será reaberto parcialmente na próxima segunda-feira, dia 02. Munir explicou que o espaço voltará a fazer todos os atendimentos técnicos da assistência social em uma das salas do prédio do Cras, já que as outras repartições do local serão compartilhadas com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A cessão do local será necessária para que a SMS transfira ao Cras o atendimento da unidade de saúde do bairro, que passará por reforma total. Munir visitou o Cras na última sexta-feira, dia 23, acompanhado da diretora do Departamento de Proteção Básica Social (DPBS), Rosane Marques, o fiscal de obras, Gustavo Salomão, e demais funcionários do DPBS. A visita serviu para avaliar as condições do prédio e preparar a reabertura do espaço.

“O prefeito quer finalizar a reforma do posto de saúde, que vai entrar em licitação. E como a população não pode ficar sem atendimento em saúde e o Cras estava fechado, nós concordamos em ceder o local por este período. A mudança está atrasada, porque as obras da unidade de saúde terão uma nova licitação”, revelou Munir.

“Ali no Cras, ficaremos com uma sala para os atendimentos às famílias e os demais espaços ficarão para o trabalho do posto de saúde. Vamos capinar a entrada e deixar o local limpo para receber os usuários. A Secretaria de Saúde já está adaptando o local para as consultas e serviços”, explicou o secretário.

Com a decisão, segundo Munir, a Smac atende a reivindicação da população e da associação de moradores local. “Vamos ter os atendimentos com assistente social, psicólogo, fazer as entrevistas do Cadúnico e cadastro do Bolsa Família neste espaço do Cras. Assim, os moradores não precisarão ir mais ao Cras da Voldac, evitando despesas de passagem e perda de tempo”, disse Munir, que explicou ainda sobre as outras atividades do Cras

“Para completar, nós faremos uma parceria com Associação de Moradores do Santa Cruz, através do presidente Alex, para que as oficinas de geração de renda e socioeducativas, por exemplo, funcionem na sede da associação”, informou ele, dando um prazo para voltar a oferecer todos os serviços do Cras na própria sede na rua Major Aníbal de Oliveira Filho.

“Depois deste período de obras, a equipe da Saúde retorna para o posto e aí começaremos as obras do Cras. E, até o final do ano, entregaremos um Cras novo para a comunidade”, afirmou Munir.