Volta Redonda realiza Pré-Conferências de Juventude em 12 bairros

Etapas criaram propostas e elegeram delegados para a Conferência Municipal que acontece no fim de agosto; inscrições estão abertas a partir desta sexta-feira, dia 30

A Prefeitura de Volta Redonda encerrou na última segunda-feira, dia 26, as Pré-Conferências de Juventude nos territórios. A equipe da Coordenadoria Municipal de Juventude (CoordJuv) esteve em 12 bairros da cidade para discutir os eixos temáticos que farão parte da Conferência Municipal de Juventude, com tema “Novas Perspectivas para a Juventude”. A conferência será realizada nos dias 30 e 31 de agosto, no Auditório da Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC).

Os encontros coordenados pela CoordJuv aconteceram nos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social) do bairros Vila Brasília, Três Poços, Santo Agostinho, Retiro, Açude, Caieira, Siderlândia, Belo Horizonte, Monte Castelo, Vila Americana, São Sebastião e Verde Vale. Quase 200 jovens dos grupos de convivência dos CRAS participaram das pré-conferências.

As discussões nas comunidades renderam 180 propostas, sendo 72 escolhidas como prioritárias, referentes aos eixos “Direito à Cidade – Território e Mobilidade Urbana, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Segurança Pública e Acesso à Justiça”; “Direitos Humanos, Cultura, Esporte e Lazer, Diversidade e Igualdade, Comunicação e Liberdade de Expressão”; e “Direitos Fundamentais: Educação, Saúde, Trabalho e Renda”. Nos encontros também foram eleitos delegados para participar da Conferência Municipal de Juventude no fim de agosto.

De acordo com a coordenadora de Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez, as etapas territoriais foram uma solução encontrada para ouvir o maior número de pessoas e garantir representatividade nas propostas, sem aglomeração. “Os territórios surgem como uma opção em meio à pandemia e a avaliação da ação foi extremamente positiva. Conseguimos contemplar parte da população que muitas vezes não está inserida no processo”, afirmou Larissa.

Nos dias 07, 14 e 21 de agosto, serão realizadas as Pré-conferências Online pela plataforma Google Meet. No dia 07, o eixo abordado será “Direito à Cidade – Território e Mobilidade Urbana, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Segurança Pública e Acesso à Justiça”. No dia 14, será discutido “Direitos Humanos, Cultura, Esporte e Lazer, Diversidade e Igualdade, Comunicação e Liberdade de Expressão”; e no dia 21, “Direitos Fundamentais: Educação, Saúde, Trabalho e Renda”.

E as inscrições para a Conferência Municipal de Juventude, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de agosto, podem ser feitas a partir da próxima sexta-feira, dia 30 de julho, de forma online, pelo Instagram da CoordJuv. A conferência, além de parte da Política Municipal da Juventude, é a etapa municipal das conferências estadual e nacional. Em 2015, última Conferência de Juventude realizada em Volta Redonda, a cidade foi representada nacionalmente por quatro jovens na Conferência Nacional de Juventude em Brasília.