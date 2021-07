O empresário Paulo Afonso Paiva Arantes e presidente do Sindipass (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Barra Mansa e Volta Redonda) afirmou nesta quinta-feira, que aguarda a homologação da Justiça e a anuência do Detro (Departamento de Transportes Rodoviários), órgão do governo do estado, para definir quando será iniciada pela Viação Elite a operação das oito linhas intermunicipais operadas pela Viação Sul Fluminense.

O presidente do Sindpass disse que vai aguardar a liberação por parte da Justiça. “Não podemos precisar quando começaremos a operar as linhas, no entanto, acredito que não deve demorar muito a liberação por parte da Justiça e do Detro”, disse o empresário.

O leilão foi realizado na última segunda-feira. As linhas foram arrematadas em lance único pela Viação Elite. Também fizeram ofertas as empresas Pedro Antônio e Linave Transporte.

Os itinerários que foram alienados são Barra Mansa x Volta Redonda (via Vila Santa Cecília); Centro de Barra Mansa x Aterrado (via margem esquerda do Paraíba – Beira-Rio); Câmara de Barra Mansa X Jardim Amália (via Beira Rio); Santa Clara x Jardim Amália; Barra Mansa x Amparo (via Volta Redonda); Barra Mansa x Santa Isabel, distrito de Valença (via Volta Redonda).