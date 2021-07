Serviço é feito através de intérprete de libras

Buscando garantir os direitos das pessoas surdas, a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, iniciou nesta quinta-feira (29) o atendimento especializado na Fábrica de Óculos, com o auxílio de uma intérprete de libras. O serviço consiste em criar uma comunicação plena entre moradores e funcionários, para que eles possam receber as orientações sobre a escolha da armação e tirar dúvidas.

O gerente da Fábrica de Óculos, Joel Valcir, falou sobre o primeiro atendimento. “O prefeito Rodrigo Drable, juntamente com a vice-prefeita Fátima Lima, acompanham de perto os serviços da Fábrica de Óculos e não hesitaram em oferecer o melhor atendimento para as pessoas surdas. O atendimento é realizado em libras, pela nossa intérprete Cristiane Caneda. Para nós é uma alegria e uma satisfação muito grande atingir mais esse público, o qual o prefeito estima muito e que, com certeza, faremos de tudo para atender com excelência”.

A primeira munícipe a receber o atendimento especializado foi Maiza Lima Afonso Sousa, de 40 anos. Com a ajuda da intérprete Cristiane Caneda, ela contou o que achou do atendimento. “Eu gostei muito de ter vindo aqui pela primeira vez e eu não sabia que a prefeitura tinha essa Fábrica de Óculos. Fui em lojas, em outros lugares, pagando preços absurdos, sendo que na prefeitura tinha essa facilidade de encontrar os óculos gratuitamente. Fiquei muito feliz. É muito importante essa iniciativa que a prefeitura está fazendo, pois tem famílias que não têm condição de comprar óculos”, comemorou Maiza, que já está sentindo a diferença com os novos óculos. “Antes eu tinha dor de cabeça. Agora que troquei de óculos e estou me sentindo muito bem. Estou enxergando”.

Maiza veio acompanhada do marido João Maria de Sousa, de 52 anos. O munícipe, que também é surdo, disse que irá utilizar os serviços da Fábrica de Óculos. “Vou ao posto de saúde para pegar minha prescrição médica, fazer meus exames e, se tiver tudo certinho, virei na Fábrica de Óculos para adquirir meus óculos gratuitamente. O pessoal é muito educado, muito atencioso. Gostei muito. Estão de parabéns!”

A Fábrica de Óculos atende a população carente, idosos e alunos da rede pública municipal de ensino. Para ter direito ao serviço, é necessário comparecer ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua residência ou então ao setor do CadÚnico (Cadastro Único) no pátio da Prefeitura para realizar a primeira avaliação. Após realizar o encaminhamento, o munícipe é direcionado a consulta com especialista no CEM, onde será constatada ou não a necessidade dos óculos. Posteriormente a análise médica, a pessoa é encaminhada à Fábrica de Óculos para a escolha e a retirada da armação. Fotos: Paulo Dimas