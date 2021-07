Um homem, de 33 anos, foragido pela Justiça de Teresópolis (RJ) foi preso na quarta-feira, em uma casa da Rua Pastor Manoel Joaquim Carneiro, no bairro Vila do Pião, em Sapucaia (RJ). Um policial militar informou aos agentes o endereço do foragido da Justiça.

Contra ele havia um mandado de prisão em aberto. O suspeito foi levado para a delegacia de Sapucaia e fica à disposição da Justiça.