Naufrágio de embarcação deixa um morto e um desaparecido em Angra

O naufrágio de uma embarcação na manhã desta quinta-feira, deixou uma pessoa morta e outra desaparecida, no mar da Praia do Retiro, em Angra dos Reis. Segundo a Marinha do Brasil, cinco passageiros foram resgatados e uma continua desaparecida. Um foi a óbito. O Corpo de Bombeiros e dois mergulhadores trabalharam nas buscas dos desaparecidos. A embarcação deixou a Ponta do Sapê e estava indo para a Ilha do Arroz.

As buscas encerraram por volta das 18 horas e serão reiniciadas por volta das 7 horas desta sexta-feira.