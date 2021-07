PMVR apresenta projetos para reforma dos mercados populares

Para aprimorar vendas, empreendedores participam de oficina de capacitação oferecida em parceria com o Sebrae RJ

Mais de 100 comerciantes se reuniram na manhã desta quinta-feira, dia 29, para conhecer as propostas de melhorias para os quatro mercados populares de Volta Redonda. A reunião ocorreu no auditório do Colégio Estadual Manuel Marinho, na Vila Santa Cecília, e contou com a presença do gestor do Banco da Cidadania, Fernando Martins, do assessor técnico Marcos Vinicio Lopes e do secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco. Além de apresentar os projetos, a coordenação também ouviu as reivindicações dos permissionários dos boxes.

De acordo com o cronograma apresentado, o primeiro centro comercial a receber obras de infraestrutura e revitalização será o Mercado Popular da Vila Santa Cecília. O local vai receber reparo no telhado, substituição da parte elétrica, com melhoria no sistema de iluminação e reforma nos banheiros, além de pintura geral. As obras serão iniciadas nos próximos dias.

Para a realização desta obra, o município contará com verba federal do Ministério da Cidadania, de R$ 400 mil, destinada por emenda do ex-deputado federal Deley de Oliveira, durante seu mandato na Câmara dos Deputados.

Na reunião foi informado que os outros três mercados também receberão obras de revitalização. “Vamos executar primeiramente os serviços no mercado da Vila. Nos Mercados Populares do Aterrado, Amaral Peixoto e Retiro, vamos preparar o projeto de reforma e estas obras serão inseridas no orçamento anual da prefeitura do ano que vem”, informou o assessor técnico do Banco da Cidadania, Marcos Vinicio Lopes.

O gestor do Banco da Cidadania, Fernando Martins, frisou que para a realização das obras nos mercados populares, os comerciantes estão sendo ouvidos. “A reunião é para apresentar propostas e ouvir os comerciantes, pois são eles que atuam lá e podem nos passar as necessidades”, disse Martins, ressaltando que o Banco da Cidadania, que está ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet), após decreto municipal, voltará a pertencer a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) como fora nos governos anteriores do prefeito Antônio Francisco Neto desde a sua criação no primeiro mandato.

“Enquanto as obras não ocorrem nos demais mercados, vamos ajudar na reorganização destes comércios. Vamos trabalhar na padronização do layout e na melhoria da acessibilidade nos mercados populares de Volta Redonda”, completou Martins.

O secretário da Smac, Munir Francisco, ao discursar, pediu aos comerciantes do Mercado da Vila compreensão neste período de obras. “Sei que vai ser complicado trabalhar com as obras, mas peço a ajuda de todos. Em breve, o Mercado Popular ficará renovado e, isso, reverterá em aumento de vendas”, disse o secretário, destacando a importância do mercado para a cidade.

“Oferecemos este espaço para vocês, em pontos de concentração de muitos consumidores, em importantes centros comerciais. Queremos que a cada dia ele se torne um local modernizado para receber bem os consumidores. Precisamos avançar e fazer com que as pessoas reconheçam os mercados populares como um centro comercial forte da cidade com comerciantes empreendedores”, disse Munir.

O projeto de reforma dos mercados populares terá o envolvimento das secretarias de Planejamento, que fará o projeto de layouts dos boxes dos mercados, da Infraestrutura (SMI), responsável pelas obras e iluminação e da Comunicação (Secom), que ficará encarregada de promover a divulgação do novo mercado popular.

*Oficinas do Sebrae*

Após a reunião, em parceria com o Banco da Cidadania e o Sebrae RJ, os comerciantes assistiram a 1ª Oficina de Capacitação com o tema “Como controlar meu dinheiro”. O objetivo das oficinas é qualificar o trabalho dos comerciantes e apresentar noções de empreendedorismo.

Esta primeira oficina faz parte de uma série de seis palestras com temas sobre como trabalhar a clientela, formação de preços, compra de mercadorias, aprimoramento do atendimento e as mudanças que ocorreram no sistema de vendas devido à pandemia da Covid-19. As palestras e todo o material são gratuitos.

Fotos: Divulgação/Secom PMVR