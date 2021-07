Porto Real segue com medidas de doações de agasalhos e cobertores

Mais de 460 famílias já foram beneficiadas pela campanha “Abraço Quentinho”

No dia 9 de julho, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação (SMASDHH) encerrou a campanha do agasalho “Abraço Quentinho”, que através da ajuda da população e diversas empresas do município, realizou o recolhimento, a higienização e a doação de mantas, cobertores e agasalhos, atendendo 462 famílias em situação de vulnerabilidade social.

A campanha, que teve início em maio, contou com diversos pontos de recolhimento espalhados pelo município, onde foram arrecadados em todo esse período, mais de 2 toneladas dos artigos para o inverno. Porém, mesmo após o encerramento e mediante ao período de inverno que ainda passamos, a Secretaria reiterou que quem deseja fazer doações, basta procurar a sede da SMASDHH ou os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

A Secretaria de Assistência Social ainda explicou que as roupas que não foram entregues até o dia 9, foram enviadas aos CRAS dos bairros de Fátima e Novo Horizonte, onde as famílias podem fazer o requerimento. “Estamos honrados em saber que a população como um todo acolheu a campanha e ajudou aquele que mais precisa. Todos os artigos recolhidos passaram por uma revitalização e foram entregues às famílias através de cadastros realizados no CRAS. Já os cobertores e mantas, nós priorizamos a entrega às Pessoas Idosas acamadas”, expressou o prefeito Alexandre Serfiotis.

A Campanha e as ações após o encerramento

A Campanha Abraço Quentinho teve início no dia 15 de maio e foi dividida em duas etapas de distribuição, sendo na primeira, de 7 a 11 de junho, 300 famílias foram atendidas. Já na 2ª etapa, que ocorreu de 2 a 9 de julho, 162 famílias foram atendidas. Além disso, mesmo com a campanha encerrada, duas empresas (Velloznet e Ki-Delícia) fizeram uma nova doação no dia 15 de julho, sendo mais de 50 kg de cobertores e 17 kg de agasalhos.

“O Abraço Quentinho não contou só com a doação dos agasalhos, mas também de todo o carinho e compaixão aos mais necessitados. Quero ainda agradecer aos locais que se dispuseram a ser pontos de recolhimento e tanto ajudaram para que a campanha fosse um sucesso”, reforçou Valéria de Sá, secretária Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação.

Além dos prédios públicos como a sede da Prefeitura Municipal, a Secretaria de Assistência Social e a Casa do Imigrante no Horto Municipal; as doações também foram recolhidas por meio do Lulinha Supermercado; Bazar da Divisa Supermercado; Academia Imperial; Corpus Academia, Igreja IPV e na unidade dos Correios em Bulhões. Foto: Fabiano Sabino.