O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta sexta-feira (30) com diversas marcas de tiro na Estrada Fazenda Santa Tereza, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

Segundo as primeiras informações, trata-se de um home pardo, com cerca de 1,65 de altura. A perícia foi acionada e no momento desta publicação a ocorrência ainda estava em andamento. Felipe Cury