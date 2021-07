O motociclista, Hugo da Silva Penido, 33 anos, teve ferimentos leves na manhã desta sexta-feira (30) em um acidente em Volta Redonda. Segundo as primeiras informações, ele bateu em um carro na Rua Mariana do Carmo Nogueira Reis, no bairro Vila Mury.

O Corpo de Bombeiros confirmou o acidente e informou que uma ambulância da corporação foi até o local para socorrer a vítima.