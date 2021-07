Serviços como pedidos e acompanhamentos de aposentadorias, pensões e salário-maternidade poderão ser solicitados no local

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Fazenda e a coordenação da Subprefeitura do Retiro, fechou um acordo de cooperação técnica com o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) . O objetivo é facilitar o acesso das pessoas a serviços como pedidos e acompanhamentos de aposentadorias, pensões, salário-maternidade, certidões de tempo de contribuição, entre outros auxílios. Os atendimentos serão ofertados na subprefeitura a partir do próximo mês.

Os servidores da prefeitura serão treinados pelo INSS, tendo acesso a algumas ferramentas para auxiliar a população a acompanhar os processos junto ao instituto. De acordo com o secretário municipal de Fazenda, Erik Higino, a ideia é facilitar a vida das pessoas, que possuem dificuldades no uso de ferramentas digitais ou até problemas de mobilidade.

“Praticamente todos os pedidos hoje são feitos pela internet até por conta da pandemia. Queremos auxiliar essas pessoas que têm dificuldade, mas também uma questão de logística, visto que há uma grande parte da população que mora naquela região da cidade. Isso vai facilitar o deslocamento delas, que não precisarão ir até a Avenida Amaral Peixoto, no Centro. Até porque toda vez que falamos de INSS, estamos falando de pessoas com alguma limitação: seja ela física ou emocional; às vezes a pessoa é idosa, está doente ou até mesmo com alguma dificuldade financeira”, ressaltou Higino.

O coordenador da subprefeitura, coronel Jorge Ricardo Silva, o Jorginho, frisou que a descentralização dos serviços básicos do INSS em Volta Redonda trará benefícios para os usuários.

“Isso vai facilitar e beneficiar os moradores, com a redução nas filas de espera, aumento da agilidade e na qualidade dos atendimentos, e também para evitar ação de terceiros que cobram pelos serviços prestados para conseguir os benefícios”, comentou Jorginho, destacando que o volume da população à margem esquerda do Rio Paraíba do Sul, a qual a Subprefeitura do Retiro atende, representa, aproximadamente, 40% da população da cidade.

A Subprefeitura do Retiro fica na Avenida Antônio de Almeida, 46, no bairro Retiro e o horário de atendimento é das 8h às 17h.

Foto: Divulgação/Secom PMVR