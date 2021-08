Objetivo da Secretaria Municipal de Saúde é diminuir mortes de causas evitáveis, fornecendo um acolhimento qualificado e voltado para as necessidades de cada família

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) concluiu nesta semana a capacitação em puericultura de médicos e enfermeiros da rede municipal de saúde. Os profissionais atuam nas unidades básicas de saúde da família. Ao todo, 47 pessoas foram capacitadas para atendimento a crianças no primeiro ano de vida. O treinamento ocorreu em três unidades de saúde dos bairros: Santo Agostinho, Conforto e Açude, em salas abertas e com uso obrigatório de máscaras.

A responsável pela capacitação foi a enfermeira e coordenadora do Programa Saúde da Criança em Volta Redonda, Vanessa Huguenin. A médica Silvia Mello dos Santos apoiou a capacitação teórica e prática. O treinamento contou ainda com auxílio remoto de uma pediatra para discussão de casos complexos. O objetivo da SMS é diminuir mortes de causas evitáveis, fornecendo um atendimento qualificado e voltado para as necessidades de cada família.

O treinamento ocorreu em dois ciclos, em junho e neste mês. Aproximadamente 50 crianças foram atendidas neste período. Cada unidade foi responsável por capacitar e atender recém-nascidos agendados diretamente pelo Hospital São João Batista (HSJB), garantindo o atendimento deles nos primeiros sete dias de vida.

Já capacitados, agora os quase 50 profissionais da rede municipal de saúde poderão seguir acompanhando as crianças do município em seus locais de atuação.