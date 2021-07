Um homem, de 40 anos, identificado como sendo Alex Souza, o “Russo”, foi assassinado no final da noite da quinta-feira no bairro Santa Rosa, em Vargem Alegre, distrito de Barra do Piraí.

Os criminosos invadiram a casa da vítima e dispararam várias vezes na frente do filho, de 5 anos. Vizinhos ouviram os disparos e chamaram a Polícia Militar. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.