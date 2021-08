A Prefeitura de Pinheiral, através das equipes da Secretaria de Serviços Públicos estão realizando um mutirão de limpeza que contemplará toda extensão da Rodovia Benjamin Constant, Via (Pinheiral x Arrozal) muito movimentada. Estão sendo realizados os serviços de poda de árvores, roçada, retirada de entulhos, alargamento da pista e em alguns pontos da via a recuperação da sinalização viária (vertical e horizontal). O objetivo do trabalho é oferecer melhores condições de tráfego e, sobretudo, segurança aos motoristas e pedestres.

O prefeito Ednardo Barbosa esteve no local na manhã de hoje vistoriando os serviços e publicou em suas redes sociais um recado à população.

“Estamos realizando os serviços de limpeza de toda a Rodovia da Benjamin Constant, estaremos iniciando hoje a sinalização viária. É um pedido antigo da comunidade, até para uma segurança no trânsito da principal entrada de Pinheiral. Continuamos nesta segunda-feira com os trabalhos de limpeza e alargamento da estrada”, disse o prefeito no vídeo.

De acordo com o Secretário de Serviços Públicos, Jailson Azevedo Rodrigues os serviços realizados na Rodovia da Benjamin Constant devem ser concluídos em até 45 dias.

“Continuamos com os trabalhos de limpeza e iniciamos os serviços de recuperação da sinalização viária. O objetivo principal é promover mais segurança aos motoristas e pedestres que moram às margens da rodovia”, disse o secretário da pasta.