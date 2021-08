A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, dará continuidade ao plano de imunização contra a Covid-19 nesta terça-feira (03), no Parque da Cidade, no Centro. Dessa vez, o público alvo da vacinação são mulheres de 34 anos, gestantes, puérperas, lactantes de até 24 meses, que serão vacinados no Teatro. Pessoas com a segunda dose agendada serão atendidas pelo sistema drive-thru.

O horário será divido em três, sendo de 08h às 12h para os nascidos de janeiro a abril, de 12h às 16h para os nascidos de maio a agosto, e de 15h às 18h para os nascidos de setembro a dezembro. Para ser vacinado, é necessária a apresentação de RG, CPF e comprovante de residência nominal atualizado. Para a segunda dose, basta levar o cartão de vacinação.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, explicou sobre a vacinação em Barra Mansa. ”Estamos trabalhando para vacinar o maior número de pessoas possível. É importante dizer que nosso município vem se destacando desde o começo pela sua organização no sistema, algo que é uma determinação do prefeito Rodrigo Drable”.

Já nesta segunda-feira (02), foram vacinadas pessoas de 35 anos, além de gestantes, puérperas, lactantes de até 24 meses e pessoas com a segunda dose agendada. Mario Neto, 35 anos, tomou a primeira dose e demonstrou muita esperança. “Dá um alívio estar imunizado, agora é manter os cuidados para essa fase passar. A organização e atendimento são exemplares. Parabéns ao prefeito e sua equipe”, comentou.