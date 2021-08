Corpo encontrado em Angra dos Reis é da vítima do naufrágio

O Instituto Médico Legal de Angra dos Reis confirmou, no final da manhã desta segunda-feira (2) que o corpo encontrado no domingo (1) na Praia do Retiro é mesmo da segunda vítima do naufrágio ocorrido na última quinta-feira (29). Carlos Eduardo de Carvalho tinha 35 anos.

O reconhecimento foi feito por familiares. O corpo apareceu na mesma área onde ocorreu o afundamento da embarcação que saiu da Praia do Sapê com destino à Ilha do Arroz, com sete pessoas.

No mesmo dia, foi encontrado o corpo de João Daniel Pereira, de 63 anos, condutor da embarcação. As outras cinco pessoas que estavam no barco foram resgatadas. Foco Regional