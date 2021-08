Porto Real realiza 1ª Plenária Municipal de Saúde de 2021

No dia 4 de agosto, o Município de Porto Real realizará por meio do Conselho Municipal de Saúde, a 1ª Plenária Municipal de Saúde de 2021, com o tema “Democracia e Saúde: Saúde como direito, consolidação e financiamento do SUS”. O encontro visa transformar as propostas da VII Conferência Municipal de Saúde, realizada em 2019, em atividades e ações para o Plano Municipal de Saúde, durante o quadriênio de 2022 a 2025.

O evento acontecerá por meio de live a partir das 14h, e será transmitido pelo canal no Youtube da Prefeitura Municipal de Porto Real. A medida visa combater a transmissão da Covid-19 e acatar os protocolos municipais de contenção da pandemia. A Secretaria Municipal de Saúde, reforça ainda que quem deseja conferir o relatório final da VII Conferência Municipal, basta acessar o link: https://bit.ly/3BL9zKp.