Principais geradores de novos postos de trabalho na cidade foram os setores da Indústria e de Serviços

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, divulgados nesta terça-feira (3), apontam que Volta Redonda teve um saldo positivo na geração de empregos no primeiro semestre de 2021. O município registrou 1.955 novos postos de trabalho nos primeiros seis meses do ano.

No período de janeiro a junho, Volta Redonda admitiu 13.156 trabalhadores formais e registrou 11.201 demissões. O saldo foi de 1.955 empregos a mais no município em diversos setores, com destaque para a Indústria e o setor de Serviços, que juntas, geraram mais de 74% dos novos postos de trabalho da cidade (42,40% – Indústria e 32,02% – Serviços). Comércio (16,11%), que apresentou uma recuperação após ser afetado severamente pela pandemia, e a Construção Civil (9,71%) também tiveram saldo positivo. A Agropecuária com cinco demissões foi o único setor que apresentou número negativo (-0,25%).

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, disse estar otimista com o futuro da cidade no aspecto da geração de empregos, principalmente pelo bom desempenho neste primeiro semestre de 2021.

“Este resultado alcançado deu à cidade o primeiro lugar em geração de empregos no Sul do estado. Estou bastante otimista porque o Comércio, que foi bastante castigado durante a pandemia, esboçou uma forte reação nos últimos meses. E a expectativa está muito boa. Tivemos a inauguração de um grande magazine no mês de junho e novas empresas estão chegando nos próximos meses. Estamos trabalhando muito na atração de novas empresas, com objetivo de angariar mais postos de trabalho para Volta Redonda”, comentou Sodré.