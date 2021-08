Um caminhão carregado com ração tombou na tarde de domingo, no km 220, da Rodovia Presidente Dutra, na descida da Serra das Araras, no bairro Caiçara, sentido Rio de Janeiro, em Piraí.

Segunda a Polícia Rodoviária Federal (PRF) as duas faixas foram interditadas para realizar o destombamento do veículo. A pista de subida da rodovia passou a operar em mão dupla, no sentido São Paulo.