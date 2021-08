Homem baleado morre na Santa Casa de Barra do Piraí

Um homem baleado no final da noite da segunda-feira (2), em Barra do Piraí, morreu no início da tarde desta terça-feira (3), na Santa Casa da cidade. Ele foi identificado como Ronaldo Brandão da Silva Filho, conhecido como “Russão”, de 36 anos.

A Polícia Militar foi mobilizada para a Travessa Ernesto Francisco, no Centro, encontrando a vítima ferida por dois disparos, um no braço e outro no peito. De acordo com os policiais, a companheira dele relatou que Russão foi atingido depois de ser chamado por dois homens. Logo depois, ela ouviu os disparos e encontrou o companheiro ferido.

Antes de ser levado ao hospital, a vítima informou aos policiais militares os autores do crime, um deles identificado apenas pelo apelido. O homicídio já está sendo apurado pela Polícia Civil. (Foto: Reprodução Facebook)