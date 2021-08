Em convenção realizada neste domingo, pré-candidato a prefeito confirmou aliança com Denilson Sampaio para vice na disputa da eleição suplementar

O pré-candidato a prefeito de Itatiaia Irineu Nogueira (PTB) reforçou na tarde deste domingo (1º) seu compromisso em dar um novo rumo para administração do município, que tem eleição suplementar marcada para o próximo dia 12 de setembro. O nome do ex-secretário de Desenvolvimento Denilson Sampaio (PSDB) foi confirmado como vice na chapa majoritária da coligação “Por uma Itatiaia Independente”, composta pelo PTB, PSDB, PMB e DEM. Realizadas em conformidades com os protocolos de prevenção a COVID-19, as convenções partidárias aconteceram no Centro de Itatiaia e reuniram lideranças políticas regionais e estaduais, além de militantes, populares e líderes comunitários de Itatiaia.

“Queremos uma Itatiaia para as famílias, para as crianças, jovens, idosos, onde as coisas vão funcionar, porque nosso município é milionário e tem tudo para dar certo. Nós vamos quebrar essa praga, essa maldição que está em Itatiaia, vamos cuidar das mulheres que querem trabalhar e não têm emprego, reativar o artesanato, de verdade”, declarou Irineu ao frisar que o município vive num ciclo vicioso nos últimos anos. Irineu também criticou o que classificou de falta de comprometimento das últimas administrações municipais em relação a abertura de novos postos de trabalho no setor turístico de Itatiaia. “Eu emprego 60 pessoas, nós podemos empregar mais pessoas e tem gente prejudicando quem quer crescer na vida, porque eles não estão nem aí para o que está acontecendo, portanto essa é nossa chance única de mudar isso”, emendou. “Lutarei por vocês até o fim, com todas as minhas forças nesta guerra”, completou.

Ao reforçar compromissos com a população, tais como a saúde, o tratamento de água e esgoto, a qualificação profissional, Denilson afirmou que ele e Irineu resistiram a perseguições que, segundo ele, tentaram evitar a formação da aliança entre eles. “Aceitei ser vice do Irineu, porque eu acredito no coração dele e se ele está pensando em fazer o bem para Itatiaia, eu estou junto com ele. Vieram medalhões da política de Itatiaia, mas não aceitamos (acordo com eles), porque queremos mudança para quebrar este mal que Itatiaia tem vivido”, disse Denilson.

Os pronunciamentos se iniciaram com o prefeito de Volta Redonda Antônio Francisco Neto (DEM), que ressaltou a honestidade e capacidade administrativa de Irineu para estar à frente da administração da arrecadação de Itatiaia. O que também foi destacado nos pronunciamentos do ex-deputado federal Deley Oliveira ao frisar que as qualidades do gestor municipal eram um dos critérios para suas distribuições de emendas parlamentares.

Ao se colocar à disposição de Itatiaia na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), o deputado estadual Noel de Carvalho (PSDB) disse que diversos investimentos em Itatiaia aconteceram na época em que a cidade ainda era distrito de Resende, como o Hospital Municipal, erguido pela iniciativa privada, e frisou que, de lá para cá, muito pouco foi realizado pelas administrações municipais, se considerado o volume da arrecadação de Itatiaia. Já o deputado federal Márcio Labre (PSL) defendeu a necessidade de Itatiaia aproveitar melhor seu potencial turístico para a abertura de novos postos de trabalho.

Também estiveram presentes o prefeito de Quatis Aluísio D Elias (PSC), os vereadores de Resende Reginaldo de Engenheiro Passos, Renan Marassi – respectivamente presidente e vice-presidente da Câmara –, Tiago Forastieri, Fábio Lucas e Kael, os vereadores de Itatiaia Vini Celular (DEM) e Joel de Melo, o Joel do Tô Atoa (PTB), dentre outras autoridades.