Motociclista fica ferido em acidente no bairro Aterrado

Um motociclista ficou ferido no início da noite desta terça-feira (3) em um acidente na Avenida Paulo de Frontin, em frente ao supermercado Floresta, no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

Segundo as primeiras informações, ele foi atingido por um Siena branco que saia da Rua Misael Mendonça para entrar no estacionamento do supermercado. Com o impacto, a vítima foi jogada em cima de uma Mercedes que estava estacionada.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros foram até o local para dar início aos primeiros socorros. O motociclista foi levado para o Hospital São João Batista. O seu quadro de saúde é estável. O motorista do carro não se machucou.

Por conta do acidente, uma fila de veículos foi formada na avenida e o trânsito ficou bem lento no local, principalmente na Ponte Pequetito Amorim, que liga os bairros Niterói e Aterrado. Foto: Redes sociais