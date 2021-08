Policiais civis, comandados pelo delegado titular, Dr. Rodolfo Atala prenderam na manhã desta terça-feira, um casal que seria autor do assalto a uma casa lotérica no início do mês de junho, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí. Os dois foram presos nos bairros Água Limpa e Belo Horizonte. A mulher era funcionária do estabelecimento comercial e combinou o roubo com o namorado. Após o crime o casal passou a viver uma vida luxuosa, inclusive se hospedando em um hotel cinco estrelas (Hotel Sheraton) no Leblon.

No dia do crime a mulher chegou a prestar depoimento na delegacia, na condição de vítima. Um policial civil desconfiou da mulher e a partir daí foi monitorada pela equipe da 88ª Delegacia de Polícia.

Durante as investigações os agentes contataram que o casal passou a viver uma lua de mel. Os dois serão transferidos para os presídios (masculino e feminino). Agora vão responder por crime de roubo e sujeitos a uma pena de até 15 anos de reclusão. A prisão contou com o apoio de policiais da Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.