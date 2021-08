Polícia Militar apreende maconha dentro de carro em Miguel Pereira

Policiais militares estavam em fiscalização por volta das 19h50min, de segunda-feira, para coibir o tráfico de drogas e armas quando abordaram um veículo GM Onix, na RJ-125, nas proximidades do antigo DPO de Govenador Portela, em Miguel Pereira.

Durante fiscalização os agentes encontraram no console do veículo e na mochila, u invólucro de erva seca (maconha). Os policiais apreenderam o suspeito e as drogas que foram levados para a Delegacia de Polícia, de Miguel Pereira, onde foi feito o registro policial.