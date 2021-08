Policiais Militares apreendem drogas em Barra do Piraí

Policiais militares estavam em patrulhamento no dia passado, dia 2, por volta das 16h05min, quando depararam com um suspeito, já conhecido pela prática de tráfico de drogas, que conseguiu fugir ao avistar a viatura policial, nas proximidades do Bloco 21, próximo a um morro, no bairro Ipiranga, em Barra do Piraí.

No local os agentes apreenderam 15 tiras de erva seca com as descrições BPCV A Braba. Os policiais levaram as drogas para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí, onde foi registada a ocorrência.