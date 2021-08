Com avanço da vacinação nessa segunda-feira, dados serão atualizados junto ao Ministério da Saúde

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgou na tarde desta terça-feira, dia 03, o balanço da cobertura vacinal contra a Covid-19 no município. Segundo a secretaria de Saúde, mais de 70% da população maior de 18 anos já recebeu a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus e outros 50% da população em geral com a primeira dose.

Com isso, Volta Redonda se aproxima de 150 mil primeiras doses aplicadas, o levantamento da secretaria destaca ainda que cerca de 75 mil pessoas completaram o ciclo de imunização contra a Covid-19 com duas doses de vacina ou dose única da vacina Janssen. Os dados já foram encaminhados ao Ministério da Saúde para atualização.

Na segunda-feira (02), mais de cinco mil pessoas foram vacinadas entre primeiras e segundas doses, sendo que as primeiras doses foram aplicadas em drive-thru, na Ilha São João e as segundas doses nas Unidades de Saúde. Todo o estoque recebido na última remessa – que chegou ao município no sábado– foi utilizado na imunização dos moradores de 33 e 34 anos e também na aplicação de segundas doses das vacinas AstraZeneca (Oxford) e CoronaVac.

As doses remanescentes da vacina Pfizer estão sendo destinadas para as gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) que tomaram a primeira dose da AstraZeneca. A recomendação do Ministério da Saúde é de que essas mulheres recebam a vacina da Pfizer/BioNTech para completar o ciclo vacinal.

O município aguarda a entrega de novas doses de vacinas, a previsão é que neste mês mais doses sejam entregues aos estados e municípios. A Prefeitura de Volta Redonda esclarece que para avançar no processo de imunização depende do envio de novas doses a cidade.