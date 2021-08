Serão destinados R$300 mil para melhora de infraestrutura dos ambientes hospitalares e postos de saúde

O trabalho em Brasília do deputado federal Delegado Antonio Furtado não se resume às votações e relatorias nas comissões da câmara. Também são tratadas as liberações de emendas e recursos para que as cidades do Rio de Janeiro, principalmente do Sul Fluminense, possam promover mais qualidade de vida para a população. Foi para reafirmar o compromisso de destinação de R$300 mil em recursos para a saúde que o parlamentar recebeu o prefeito de Mendes, Jorge Henrique, na manhã de hoje (04/08).

– Reforçamos o compromisso de apoiar cada vez mais o povo de Mendes. Será destinada uma emenda parlamentar de R$300 mil para infraestrutura dos ambientes hospitalares e postos de saúde. Queremos oferecer um atendimento médico com ainda mais qualidade. Esse é um dos meus compromissos, buscar recursos para melhorar os serviços prestados para a população – afirmou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

Mesmo sem ter visita marcada, o prefeito de Mendes aproveitou o intervalo entre os compromissos na Câmara Federal para conversar e detalhar as necessidades e como a verba será aplicada na cidade.

– Fico feliz de toda vez que venho a Brasília ser tão bem recebido em seu gabinete. Só posso agradecer por essa parceria em favor do crescimento de Mendes. Já estamos fazendo os procedimentos cadastrais para receber a emenda que foi destinada para aperfeiçoar ainda mais a saúde da nossa população – agradeceu o prefeito.

Outro programa que também receberá recursos para ser realizado em Mendes é o “eu shippo, Mendes saudável”, de combate às drogas e orientação para tratamento e encaminhamento ao mercado de trabalho.

– Não esquecemos do programa “eu shippo, Mendes Saudável” de combate às drogas. É um importante programa para retirar os jovens da rua, oferecer tratamento contra o vício e promover recolocação no mercado de trabalho. Bons projetos terão sempre o meu apoio – ressaltou o deputado Furtado.

