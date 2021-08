Adolescentes são apreendidos com drogas no bairro Cotiara

Policiais militares apreenderam no final da manhã desta quarta-feira, dois adolescentes, de 13 e 16 anos, suspeitos de tráfico de drogas, na Rua Paulo Luís Nogueira, no Morro do Macuco, no bairro Cotiara, em Barra Mansa.

Os agentes foram até o local e os menores tentaram fugir, mas foram alcançados. Com dos dois foram apreendidos 28 pinos de cocaína, 12 trouxinhas de maconha, um caderno com anotações do tráfico, um celular e R$ 25.

Os policiais informaram que durante a abordagem o suspeito mais novo foi ameaçado de morte “várias” vezes ao dizer que trabalha para o mais velho. Eles foram levados para a delegacia de polícia da cidade, onde a ocorrência foi registrada.