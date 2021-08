Equipes do Saae-VR recebem capacitação para obra da Beira-Rio

Funcionários da autarquia e da empresa responsável pela troca da rede de água participaram de treinamento realizado pela Saint-Gobain

Começou nesta quarta-feira, dia 4, um treinamento com funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) e da empresa que realizará a obra que vai trocar mais de cinco quilômetros de tubulação da Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio. A capacitação está sendo ministrada pela empresa Saint-Gobain no auditório do Saae-VR, no Aterrado, e visa orientar sobre a qualidade dos tubos, cuidados no manuseio e assentamentos.

“É uma obra importante que vai resolver um problema histórico da cidade, e essa capacitação é fundamental para garantir a segurança de uma obra considerada delicada e com reflexos sensíveis para a população”, explicou o presidente do Saae-VR, Paulo Cesar de Souza, o PC.

Com investimentos de cerca de R$ 12 milhões (entre serviço e material), a obra também vai permitir ampliar a oferta de água potável à população atendida pela rede, estimada em cerca de 130 mil habitantes.

Serão construídos 4.614 metros de rede adutora de água potável ao longo da avenida, no trecho compreendido entre a Estação de Tratamento de Água (ETA) Belmonte e o bairro Niterói, com diâmetro de 600 mm em ferro fundido. Também serão feitos 660 metros de rede a partir do bairro Niterói até a esquina da Avenida Sávio Gama com Rua Otávio, no bairro Voldac, com diâmetro de 500 mm também em ferro fundido, totalizando 5.274 metros.

A rede que passa pela Beira-Rio atende aos bairros Três Poços, Água Limpa, Aero Clube, Dom Bosco, Santo Agostinho, Nova Primavera, São Luiz, São Sebastião, Candelária, São João Batista, Santa Cruz, Santa Rita do Zarur, Vila Brasília, Mariana Tores, Coqueiros, Belo Horizonte, Verde Vale, além daqueles que compõem o Complexo Califórnia. Foto: divulgação Secom/PMVR.