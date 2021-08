‘Mulheres Mãos à Obra’: última semana para matrículas

Aulas terão início na próxima segunda-feira, dia 09

As alunas selecionadas para o curso de Construção Civil do Projeto “Mãos à Obra” têm até esta sexta-feira, dia 06, para efetivarem a matrícula no Centro de Qualificação Profissional Aristides de Souza Moreira (CQP), no bairro Aero Clube ou na Secretaria de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos, no bairro Aterrado.

É necessário levar cópia dos documentos: RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade/histórico escolar e uma foto 3×4. O curso terá duração de três meses. Serão disponibilizadas as formações de pedreira, eletricista predial, bombeira hidráulico, acabamento e revestimento predial e pintura.

Serviço:

Centro de Qualificação Profissional Aristides de Souza Moreira (CQP) – Av. Pedro Lima Mendes, 495 – Aero Clube, Volta Redonda. Telefones para contato: (24)3339-9215 / (24)3339-9275.

SMIDH – R. Antônio Barreiros, nº 232 – Nossa Sra. das Graças, Volta Redonda CQP – Telefone para contato (24) 3345-8101.