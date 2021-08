Recuperação asfáltica acontece através de uma parceria com o Governo do Estado e deve começar nesta semana a partir da estrada que liga o município a Pinheiral

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), está realizando uma limpeza na Avenida Paulo Erlei Abrantes, no bairro Três Poços – que liga o município a Pinheiral. O trabalho serve para preparar a estrada para receber o serviço de recuperação asfáltica, que ocorrerá graças a uma parceria com o Governo do Estado. A previsão é que o programa de asfaltamento comece nos próximos dias.

Nesta semana, as equipes da SMI estão fazendo a limpeza nas canaletas, escadas dissipadoras e recompondo o meio-fio para receber o novo asfalto. Segundo a subsecretária de Infraestrutura, Poliana Gama, o trabalho visa à pavimentação total.

“Fizemos essas limpezas e vamos começar a limpar os ralos também, deixar tudo preparado para este asfaltamento que a Avenida Paulo Erlei está prestes a receber. A previsão é que o asfalto comece a ser fresado ainda esta semana”, comentou a subsecretária de Infraestrutura, Poliana Gama.

O programa de asfaltamento que será executado na Avenida Paulo Erlei Abrantes atenderá outras ruas de Volta Redonda e faz parte de uma parceria firmada entre a prefeitura e o governo estadual. Antes, o Poder Público vinha atuando com ações paliativas, promovendo operações tapa-buracos em locais pontuais da cidade.