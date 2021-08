Espaço foi reaberto ao público nesta quarta-feira, adotando medidas de prevenção à Covid-19

A Biblioteca Municipal Raul de Leoni, localizada na Vila Santa Cecília, foi reaberta na manhã desta quarta-feira, dia 04, pela Secretaria de Cultura de Volta Redonda. O espaço recebeu uma revitalização após permanecer fechado por cerca de um ano. O trabalho durou sete meses. O local foi adaptado e ganhou uma “galeria/biblioteca” no segundo andar, onde funciona a Secretaria de Cultura. A cerimônia de reabertura adotou medidas de prevenção à Covid-19 e contou com a presença de integrantes da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro que doou recentemente 400 livros para o acervo da biblioteca.

Neste primeiro momento, a Biblioteca Municipal retomará seus atendimentos de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, com empréstimos e devoluções de 20 mil exemplares dos mais variados tipos como: literatura brasileira, livros didáticos e temas específicos como Psicologia, Filosofia e Educação, por exemplo. Para ter acesso ao serviço é preciso possuir um cadastro, que é realizado por meio de apresentação de um documento de identificação com foto, comprovante de residência e uma foto 3×4.

“A biblioteca foi ressignificada sendo transformada em um grande centro cultural, essa transformação ainda não acabou é apenas o início desse projeto da atual gestão da Cultura de Volta Redonda. Implantamos o espaço: Galeria de Arte junto ao auditório, onde vamos realizar chamamentos públicos para vários segmentos artísticos. A biblioteca foi totalmente remodelada com reparos na estrutura, com nova pintura e modernização”, destacou o secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza.

O secretário citou ainda que todo acervo está sendo digitalizado e, em breve, vai estar disponível para consulta através dos computadores na ala de estudos e também em um site que a Secretaria Municipal de Cultura irá criar até o fim deste ano. No endereço virtual será possível acessar todo o conteúdo do acervo.

“A parte de estudos dentro da biblioteca será oferecida ao público junto com o retorno das aulas presenciais da Rede Municipal de Educação, prevista para o dia 13 de setembro”, comentou.

A titular da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Danielle Barros, enfatizou a reabertura do espaço que está de ‘cara nova’. “Estamos acompanhando de perto a retomada cultural no estado. Reabrimos as nossas Bibliotecas Parque e agora celebramos com a cidade de Volta Redonda, que tem sido um modelo para vários municípios na gestão cultural, a reabertura da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, inspirada no nosso modelo de transformar a biblioteca em um grande Centro Cultural”, falou Danielle.

‘Galeria biblioteca’

Inaugurando o novo espaço “galeria/biblioteca” no equipamento cultural, o artista plástico de Volta Redonda Antônio Geraldo expõe a mostra “Técnicas com Cinza”. Durante todo o mês de agosto a exposição ficará disponível para visitação no segundo andar. O artista apresenta uma de suas três técnicas primordiais com materiais elementares: cinza e mato queimando, oxidações de aço e argila inserindo os componentes nas obras.

“O secretário me convidou para ser o primeiro artista a inaugurar esse espaço, que é mais um dedicado as artes plásticas no município. Isso é motivador para nós artistas, que com isso, podemos dar visibilidade cada vez mais ao nosso trabalho”, comentou Geraldo.

‘Arigós’ identidade cultural inserida no artesanato local

A reabertura teve a participação especial das artesãs do município Cristina Cruz, Sandra Sadde, Maria José Amaral e Roseli Costa que apresentaram a secretária de estado, Danielle Barros, o projeto “Arigó”, identidade cultural inserida no artesanato produzido em homenagem a Volta Redonda. O conceito representa parte da história do município com a migração de trabalhadores para a cidade.

Arigó representativamente é ilustrado nas obras como um pássaro, tendo outros significados, até literários, que compõe a história de Volta Redonda, muitos já foram chamados de Arigó no passado e na atualidade a Secretaria Municipal de Cultura estimula o conceito dando ênfase ao projeto vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet).

Mais presenças

A cerimônia de reabertura contou com a presença da equipe das secretarias de Cultura (SMC), de Esporte e Lazer (Smel), Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet), Planejamento, Transparência e Modernização na Gestão (Seplag), Coordenadorias Municipais de Prevenção às Drogas e da Juventude, representantes do Conselho Municipal de Cultura, Centro Cultural Fundação CSN, Teatro Gacemss, artistas locais, entre outros.