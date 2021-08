Vacinação será apenas para moradores que receberam a ligação da Prefeitura com o horário agendado

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde realiza uma nova etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19. Nesta quarta-feira, dia 04, o município promove mais uma edição da vacinação em drive-thru para as pessoas com idade a partir de 30 anos, na Área de Exposições, a partir das 9h.

O drive-thru de vacinação é destinado apenas para as pessoas que são residentes em bairros de fora da cobertura da Estratégia Saúde da Família (postos de saúde). A aplicação da primeira dose da vacina nesta quarta-feira será apenas para as pessoas desta faixa etária, que se cadastraram no site da Prefeitura e receberam a ligação da Secretaria Municipal de Saúde confirmando a vacinação em horário previamente agendado.

O prefeito Diogo Balieiro Diniz destaca que Resende avança com a campanha de vacinação contra a Covid-19. Segundo a atualização do dia 02 de agosto foram aplicadas ao todo 108.737 doses, sendo 72.878 de primeira, 32.844 de segunda e 3.015 de dose única.

-Conseguimos contemplar um novo grupo de vacinação conforme recebemos novas doses do Ministério da Saúde. Reforçamos que o drive-thru deste dia 04 é apenas para as pessoas acima de 30 anos que receberam a ligação da Prefeitura para comparecer na Área de Exposições no horário agendado. A campanha em drive-thru é segura e ágil, já que as pessoas não precisam sair dos seus veículos para receberem a primeira dose – frisou Diogo Balieiro Diniz.

As pessoas agendadas para este drive-thru devem apresentar os seguintes documentos: identidade com foto, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS (se tiver).

Vale destacar que a Prefeitura de Resende ampliou o cadastro para a vacinação contra a Covid-19 para população geral acima de 25 anos. O cadastramento é voltado apenas para o público residente de fora da área de cobertura da Estratégia Saúde da Família (postos de saúde). Este grupo deve se cadastrar através do site www.resende.rj.gov.br . A população desta faixa etária deve acessar o banner “Cadastre-se aqui para vacinar contra a Covid-19″, enviar seus dados pessoais no formulário e aguardar a ligação da Secretaria Municipal de Saúde, que não é de imediato.