Policiais militares apreenderam na madrugada desta quinta-feira, dois adolescentes, de 16 e 14 anos, em um Gol (branco) furtado em Angra dos Reis. A apreensão ocorreu na Rua Porto Alegre, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Barra Mansa.

A droga estava numa mochila no porta-malas. Segundo os policiais, os dois adolescentes disseram estar a serviço do chefe do tráfico na localidade. O caso foi levado à delegacia de Barra Mansa, onde o Gol ficou apreendido. (Foto: Polícia Militar)