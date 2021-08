Animal silvestre atropelado na Dutra, em Porto Real

Um cachorro-do-mato morreu atropelado na noite de quarta-feira, no km 294, da Rodovia Presidente Dutra, no conhecido “Retão de Resende”, em Porto Real. Uma equipe da 7ª Delegacia da Polícia Federal (PRF) passava pelo local por volta das 22 horas, quando deparou com o cachorro-do-mato, animal da fauna silvestre, morto no acostamento da rodovia.

Com vestígios de atropelamento o animal não resistiu ao impacto. Os agentes fizeram contato com a concessionária que administra a rodovia (NovaDutra) para a retirada do corpo do animal. O fato foi registrado no sistema da PRF.

Segundo o policial rodoviário federal, Nogueira, é muito comum na região o atropelamento de animais silvestres, além dos domésticos.