Cadáver é encontrado no bairro Três Poços

Policiais militares foram acionados na noite desta quinta-feira, para verificar o encontro de um corpo de um homem, que estava caído e com marcas de tiros, na Rua Cinco, no Alto do Curral, em Três Poços, em Volta Redonda. Quando os agentes chegaram já encontraram a vítima sem vida. Os policiais conseguiram identificar a vítima como sendo Flávio Augusto da Silva Monteiro, de 32 anos.

Várias cápsulas deflagradas foram encontradas nas proximidades do corpo. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.