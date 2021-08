Carro de instalador de internet é incendiado em Resende

Um instalador de internet foi assaltado, quando instalava um cabeamento de fibra ótica, na quarta-feira, na Rua das Arapongas, no bairro Jardim Primavera, em Resende.

Foram levados o celular da vítima e o carro que foi encontrado incendiado no distrito de Penedo, em Itatiaia. A Polícia Militar esteve no local e recebeu informação do instalador que traficantes disseram que estava proibido de instalar cabeamento de internet na localidade e roubaram o carro.

Segundo os policiais o veículo foi encontrado incendiado no Vale dos Reis, no distrito de Penedo, em Itatiaia. O caso foi registrado na delegacia de Resende.